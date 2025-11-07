La Russia potrebbe lanciare un attacco limitato alla NATO "già domani", avverte il generale tedesco

HQ

Il comandante delle operazioni tedesche ha avvertito che la Russia ha la capacità di effettuare un attacco su piccola scala contro il territorio della NATO in qualsiasi momento, anche se una tale mossa dipenderebbe dalla postura dell'alleanza e dagli sforzi di deterrenza.

"Se si guardano le attuali capacità e la potenza di combattimento della Russia, potrebbe dare il via a un attacco piccolo, rapido e limitato a livello regionale già domani", ha detto a Reuters il tenente generale Alexander Sollfrank in una nuova intervista. "Niente di grave. La Russia è troppo legata all'Ucraina per questo".

Sollfrank, che guida il comando delle operazioni congiunte della Germania, afferma che, nonostante le pesanti perdite sul terreno in Ucraina, le forze aeree, nucleari e missilistiche della Russia rimangono in gran parte intatte, mentre le sue forze armate continuano ad espandersi. Mosca, osserva, mira ad aumentare il numero delle truppe a 1,5 milioni di soldati e possiede ancora abbastanza carri armati per rendere concepibile un attacco limitato.

"Un attacco russo è nel regno del possibile"

Il generale sottolinea che se il Cremlino agirà dipende da tre fattori: la sua forza, i precedenti militari e la leadership. "Questi mi portano a concludere che un attacco russo è nel regno del possibile. Se accadrà dipende in larga misura dal nostro comportamento", dice, riferendosi alla posizione di deterrenza della NATO.

Sollfrank collega anche le recenti incursioni dei droni alle più ampie tattiche di guerra ibrida di Mosca, descrivendole come parte di un approccio "non lineare" progettato per intimidire e testare le difese della NATO prima di ricorrere alla forza convenzionale. "L'obiettivo della Russia è quello di provocare, promuovere l'insicurezza e testare la nostra risposta", dice.

I commenti arrivano mentre la Germania aumenta la spesa per la difesa per raggiungere l'obiettivo della NATO del 3,5% entro il 2029 ed espande le sue forze armate a circa 260.000 soldati, parte di un più ampio spostamento verso il rafforzamento della difesa collettiva in tutta Europa. Cosa ne pensi di questi commenti?