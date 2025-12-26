La Russia prevede di costruire una centrale nucleare sulla Luna entro un decennio

HQ

La Russia prevede di costruire una centrale nucleare sulla Luna entro la metà degli anni '30 per supportare il suo programma lunare e una stazione di ricerca congiunta russo-cinese, ha dichiarato la sua agenzia spaziale statale Roscosmos.

Roscosmos ha dichiarato di aver firmato un contratto con l'Associazione Lavochkin per sviluppare il progetto, che è destinato a fornire energia per rover lunari, osservatori scientifici e l'infrastruttura della prevista Stazione Internazionale di Ricerca Lunare.

Rosatom e l'Istituto Kurchatov

Sebbene l'agenzia non abbia esplicitamente descritto la centrale come nucleare, il progetto coinvolge la società nucleare statale russa Rosatom e l'Istituto Kurchatov, il principale organismo di ricerca nucleare del paese.

L'annuncio arriva mentre la Russia cerca di riaffermarsi come grande potenza spaziale dopo le battute d'arresto degli ultimi anni, incluso il fallimento della sua missione Luna-25 nel 2023, che si è schiantata durante un tentativo di atterraggio sulla Luna.

Un obiettivo chiave della strategia spaziale a lungo termine della Russia

Il capo di Roscosmos, Dmitry Bakanov, ha già dichiarato che posizionare una centrale nucleare sulla Luna è un obiettivo chiave della strategia spaziale a lungo termine della Russia, insieme a una rinnovata esplorazione di Venere.

Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato piani per schierare un reattore nucleare sulla Luna entro intorno al 2030, sottolineando la crescente competizione tra le potenze spaziali. Le regole internazionali vietano le armi nucleari nello spazio ma consentono i sistemi nucleari secondo regolamenti specifici.

Il rinnovato interesse riflette il valore strategico della Luna, incluso il potenziale accesso a risorse come elio-3 e elementi delle terre rare, mentre i paesi si contendono di stabilire una presenza umana e scientifica sostenuta oltre la Terra.