La Russia promette di difendere la navigazione nel Mar Baltico

Le ultime notizie sulla Russia . Il Cremlino ha dichiarato mercoledì che utilizzerà tutti i mezzi disponibili per proteggere le sue navi che navigano nel Mar Baltico, citando come provocazione un recente tentativo estone di intercettare una petroliera diretta in Russia.



I funzionari russi hanno sottolineato la disponibilità a rispondere con fermezza nel rispetto del diritto internazionale, evidenziando le crescenti preoccupazioni per la potenziale interruzione delle rotte marittime vitali. Per ora, resta da vedere come evolverà la situazione in questo corridoio marittimo strategico.