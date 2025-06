La Russia punta alla vittoria totale nei colloqui con l'Ucraina, afferma Medvedev Il funzionario del Cremlino respinge il compromesso e delinea termini aggressivi per porre fine alla guerra.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . L'alto funzionario della sicurezza russa Dmitry Medvedev ha dichiarato martedì che la partecipazione della Russia ai recenti colloqui di pace con l'Ucraina non riguarda il compromesso, ma l'assicurare un trionfo rapido e decisivo. "I colloqui di Istanbul non servono a raggiungere una pace di compromesso alle condizioni deliranti di qualcun altro, ma a garantire la nostra rapida vittoria e la completa distruzione del regime neonazista", ha detto su Telegram l'alto funzionario della sicurezza russa Dmitry Medvedev. Ha citato un memorandum emesso a Istanbul, in cui la Russia avrebbe chiesto la smilitarizzazione dell'Ucraina e concessioni territoriali, insieme a nuove elezioni. Mentre entrambe le parti hanno concordato misure umanitarie limitate, il cessate il fuoco più ampio è rimasto sfuggente. San Pietroburgo, Russia - 15 maggio 2019. Il premier russo Dmitri Medvedev durante la sessione plenaria del Forum giuridico internazionale di San Pietroburgo // Shutterstock