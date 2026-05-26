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La Russia sembra essere molto preoccupata per la sicurezza dei suoi cittadini al di fuori dei confini russi. Il presidente Vladimir Putin ha ora firmato una legge che consente l'uso della forza militare per proteggere i cittadini russi all'estero, come riportato da Meduza e YLE.

Questa nuova legge è stata riportata da molti media nell'ultima settimana, e ora è ufficiale. La Russia può inviare i suoi soldati all'estero per proteggere i cittadini russi minacciati di arresto, detenzione, processo o condanna all'estero o nei tribunali internazionali.

Si stima che la Russia cerchi di giustificare azioni ancora più severe per proteggere la cosiddetta flotta ombra, che sta facendo del suo meglio per aggirare le sanzioni.