La Russia può sostenere la guerra in Ucraina fino al 2026 | Rapporto

Secondo l'International Institute for Strategic Studies (IISS), la Russia dovrebbe continuare la sua invasione dell'Ucraina per tutto il 2026. Il think tank ha affermato che ci sono "poche indicazioni" che la capacità di Mosca di fare la guerra stia diminuendo, sottolineando una spesa per la difesa di 186 miliardi di dollari nel 2025, equivalenti al 7,3% del PIL, più del doppio della quota degli Stati Uniti e circa triplica rispetto al Regno Unito. Gli analisti hanno evidenziato che, mentre l'economia russa sta rallentando, anni di crescita militare permettono di continuare a investire in equipaggiamenti e reclutamento per incessanti attacchi terrestri e aerei.

Il reclutamento russo si basa sempre più spesso su gruppi di qualità inferiore, inclusi individui con problemi di salute o sostanze, e le vittime rimangono elevate, oltre 30.000 al mese secondo le stime britanniche. Nonostante queste difficoltà, il Cremlino mantiene la capacità di adeguare il ritmo operativo ed evitare perdite schiaccianti, anche se ulteriori mobilitazioni potrebbero rischiare disordini sociali simili a quelli di settembre 2022.

L'IISS ha inoltre segnalato la modernizzazione da parte della Russia di droni e missili, incluso lo Shahed-136 capace di colpire l'Europa fino a 2.000 km di distanza. Questo evidenzia anche l'urgente necessità della NATO di rafforzare la difesa missilistica e i sistemi anti-droni, anche se raggiungere la spesa per la difesa a lungo termine richiederebbe compromessi difficili per gli alleati europei, con la dipendenza militare dagli Stati Uniti che probabilmente persisterà fino agli anni '30, secondo il rapporto...