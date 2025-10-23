La Russia rilascia un ciclista francese dopo l'arresto al confine durante il tentativo di record mondiale per l'attraversamento dell'Eurasia

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Sofiane Sehili è stato rilasciato da un tribunale russo dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver attraversato illegalmente il confine dalla Cina durante il suo tentativo di battere il record mondiale per la traversata ciclabile più veloce del continente eurasiatico.

Secondo il tribunale della regione russa di Primorye, nell'Estremo Oriente, Sehili ha ammesso la colpa, ma è stato immediatamente liberato e gli è stata risparmiata una multa di 50.000 rubli (circa 615 dollari). Il tribunale ha anche ordinato la restituzione dei suoi effetti personali, tra cui il passaporto, il telefono, la macchina fotografica, il navigatore e la bicicletta.

Sehili, noto per le sue lunghe corse in solitaria, è stato arrestato all'inizio di settembre vicino al confine della Russia con la Cina. Stava tentando di andare in bicicletta da Lisbona a Vladivostok, un percorso che si estende per oltre 13.000 chilometri attraverso diversi paesi.

Il corridore francese ha iniziato il suo viaggio il 1° luglio, percorrendo spesso più di 300 chilometri al giorno. Il suo obiettivo era quello di superare il record detenuto dal tedesco Jonas Deichmann, che completò la traversata eurasiatica in 64 giorni, 2 ore e 26 minuti.

Prima di dedicarsi al ciclismo, Sehili ha lavorato come giornalista freelance ma ha lasciato la professione in cerca di avventura. In una passata intervista, ha descritto la sua filosofia semplicemente: "Pedalerò fino a quando non ci riuscirò. Finché non c'è un oceano davanti a me".