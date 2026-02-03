La Russia riporta esportazioni di armi per 15 miliardi di dollari nel 2025, puntando all'Africa

HQ

La Russia afferma di aver guadagnato oltre 15 miliardi di dollari dalle esportazioni di armi nel 2025, fornendo equipaggiamento militare a più di 30 paesi nonostante le sanzioni occidentali, ha annunciato la scorsa settimana il presidente Vladimir Putin (tramite Defense News). Il Cremlino ha dichiarato che le entrate aiuterebbero a modernizzare le imprese di difesa, espandere la produzione e finanziare programmi di ricerca, mentre Mosca continua la sua guerra in Ucraina. I funzionari hanno evidenziato l'Africa come un mercato chiave, con accordi sulla difesa che hanno raggiunto livelli non visti dai tempi dell'era sovietica.

Rosoboronexport, il monopolio statale russo sull'esportazione di armi, supervisiona la maggior parte delle esportazioni militari del paese. Il CEO Alexander Mikheyev ha dichiarato che il portafoglio ordini dell'azienda ora supera i 60 miliardi di dollari e che progetti di difesa congiunti con 14 paesi sono in corso o in fase di sviluppo. I clienti africani, asiatici e mediorientali sono considerati cruciali perché sono in gran parte indifferenti alle restrizioni occidentali...

Rosoboronexport // Shutterstock

Tuttavia, gli analisti mettono in dubbio l'accuratezza dei dati ufficiali russi. SIPRI e altri osservatori occidentali hanno notato che le esportazioni russe sono fortemente diminuite tra il 2021 e il 2023, e le stime suggeriscono che le vendite effettive potrebbero essere inferiori ai 15 miliardi di dollari dichiarati. Le discrepanze sono aggravate dal fatto che Mosca non ha più riportato pubblicamente i contratti dettagliati dall'invasione dell'Ucraina nel 2022.

Nonostante questi dubbi, la domanda militare interna della Russia è aumentata, contribuendo a compensare le perdite alle esportazioni. Il Cremlino promuove la vendita di armi sia come fonte di entrate sia come strumento geopolitico, rafforzando l'influenza di Mosca in Africa e in altre regioni mentre gestisce la sua industria della difesa a livelli di produzione bellica...