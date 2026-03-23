La Russia riprende le missioni ISS con il lancio dalla rampa riparata del Cosmodromo di Baikonur

HQ

La Russia ha lanciato con successo un razzo Soyuz da una rampa riparata al Cosmodromo di Baikonur, ripristinando la sua capacità di inviare missioni alla Stazione Spaziale Internazionale per la prima volta dai danni dello scorso anno.

Il razzo Soyuz-2.1a ha portato in orbita il veicolo cargo Progress MS-33, con l'attracco previsto nei prossimi giorni, secondo l'agenzia spaziale russa Roscosmos.

La rampa di lancio era fuori servizio da novembre, quando era stata danneggiata durante una missione precedente che coinvolgeva un veicolo Soyuz con equipaggio. Sebbene quella missione sia arrivata alla ISS in sicurezza, l'incidente lasciò la Russia senza la sua capacità principale di lancio per missioni di equipaggio e carico per diversi mesi.

Sebbene esistano altri siti di lancio, la rampa riparata era l'unica in grado di gestire missioni Soyuz verso la ISS, rendendo il suo ritorno operativo un passo chiave per ripristinare le normali operazioni di volo spaziale.