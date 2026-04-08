La Russia ritarda le missioni lunari mentre gli Stati Uniti avanzano con il volo Artemis

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La Russia ha posticipato diverse missioni lunari pianificate, segnando una battuta d'arresto per il suo programma spaziale mentre gli Stati Uniti prosegueno con un storico volo con equipaggio intorno alla Luna.

Secondo i rapporti, i lanci delle missioni Luna-28, Luna-29 e Luna-30 sono stati posticipati tra il 2032 e il 2036. I rinviamenti seguono precedenti battute d'arresto, inclusa la fallita missione Luna-25, precipitata sulla Luna nel 2023.

I ritardi arrivano mentre la NASA avanza nel suo programma Artemis, con la recente missione Artemis II che ha inviato astronauti intorno alla Luna per la prima volta in oltre 50 anni.

La Russia ha da tempo considerato l'esplorazione lunare strategicamente importante, in particolare nella corsa allo sviluppo di potenziali risorse sulla Luna. Tuttavia, il suo programma spaziale ha faticato negli ultimi anni, rimanendo indietro sia rispetto agli Stati Uniti che alla Cina.