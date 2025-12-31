La Russia rivendica il dispiegamento di un sistema missilistico dotato di capacità nucleare in Bielorussia

HQ

La Russia ha affermato di aver schierato il suo nuovo sistema missilistico Oreshnik, capace di armi nucleari in Bielorussia, una mossa che, se confermata, ridurrebbe significativamente i tempi di volo dei missili verso le capitali europee. L'annuncio arriva un giorno dopo che la Russia ha accusato l'Ucraina di aver lanciato un attacco su larga scala con droni contro la residenza di stato del presidente Vladimir Putin nella regione russa di Novgorod.

Immagini diffuse dal ministero della difesa russo mostravano lanciatori di missili che si muovevano attraverso una foresta innevata nella Bielorussia orientale, con truppe che mimetizzavano veicoli e issavano bandiere in una base aerea vicino al confine russo. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che fino a 10 sistemi Oreshnik sarebbero stati stanziati nel paese, mentre Putin ha confermato che il missile è entrato in servizio attivo.

Attacco con droni ucraini alla residenza di Vladimir Putin

Il Cremlino non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione secondo cui 91 droni ucraini abbiano preso di mira la residenza di Putin. I funzionari russi hanno dichiarato che tutti i droni sono stati abbattuti, ma non hanno fornito immagini, detriti o rapporti sui danni. I residenti locali citati dai media indipendenti hanno dichiarato di non aver sentito esplosioni né fuoco di difesa aerea, né sono stati emessi allarmi di allarme aereo.

L'Ucraina ha fermamente negato le accuse, definendole inventate. Il ministro degli Esteri Andrii Sybiha ha affermato che la Russia stava usando false affermazioni per giustificare un'ulteriore escalation e per minare gli sforzi diplomatici. Ha inoltre criticato i paesi che hanno espresso preoccupazione per il presunto attacco, affermando che tali reazioni alimentavano la propaganda russa.

Gli sviluppi arrivano in un contesto di rinnovata attività diplomatica dopo i colloqui tra il presidente Volodymyr Zelensky e il presidente Donald Trump in Florida. Mentre le discussioni su un possibile quadro di pace continuano, Mosca ha ribadito le sue richieste territoriali e l'annuncio del missile potrebbe essere inteso a intimidire l'Europa e a compromettere lo slancio verso un cessate il fuoco.