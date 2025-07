La Russia rivendica il pieno controllo della regione ucraina di Luhansk Le autorità sostenute dalla Russia riferiscono della completa presa di potere di Luhansk, segnando una pietra miliare simbolica nel conflitto in corso.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . I funzionari sostenuti da Mosca affermano ora che Luhansk è interamente sotto il controllo russo, più di tre anni dopo l'inizio dell'invasione, ha detto il capo della regione sostenuto dalla Russia alla televisione di stato russa. "Il territorio della Repubblica Popolare di Luhansk è completamente liberato. Al 100%", ha detto alla televisione di Stato russa Leonid Pasechnik, nato nell'Ucraina sovietica e ora un funzionario installato dalla Russia e scelto da Mosca come capo della Repubblica popolare di Luhansk. L'annuncio è stato fatto dal capo della regione installato dal Cremlino, anche se non è arrivata alcuna conferma formale dal ministero della Difesa russo. L'Ucraina sostiene che queste rivendicazioni sono illegittime e giura di non accettare mai l'annessione di nessuno dei suoi territori. Luhansk, Ucraina, LIR - 9 maggio 2012: Vista panoramica della stazione ferroviaria di Luhansk // Shutterstock