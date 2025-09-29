La Russia si ritira dal trattato europeo anti-tortura

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Russia ha ufficialmente posto fine alla sua partecipazione alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura, a seguito di una legge firmata lunedì dal presidente Vladimir Putin. La mossa arriva dopo che il Consiglio d'Europa ha rifiutato di consentire un delegato russo nell'organismo che supervisiona il trattato. Mosca ha inquadrato il ritiro come una risposta a quello che considera un trattamento ingiusto, rompendo con un accordo di cui faceva parte da decenni. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!