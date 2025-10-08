La Russia si ritira dall'accordo sul plutonio con gli Stati Uniti

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il parlamento russo ha approvato il ritiro completo del paese da un accordo nucleare chiave con gli Stati Uniti progettato per eliminare il plutonio in eccesso dell'era della Guerra Fredda. Il patto, originariamente firmato all'inizio del secolo, aveva lo scopo di garantire lo smaltimento sicuro del materiale un tempo utilizzato in migliaia di testate nucleari. Mosca ha giustificato la sua mossa accusando Washington di violare l'accordo e di creare nuove minacce alla stabilità globale attraverso sanzioni e politiche di difesa. La decisione formalizza una sospensione annunciata per la prima volta anni fa e segnala un ulteriore deterioramento della cooperazione nucleare tra Stati Uniti e Russia. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!