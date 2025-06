HQ

Le ultime notizie sulla Serbia . Lunedì il Cremlino ha espresso preoccupazione per i disordini in corso in Serbia, suggerendo che le recenti proteste antigovernative (per saperne di più qui) potrebbero segnalare un tentativo di "rivoluzione colorata".

"Nonostante il fatto che la Serbia sia, ovviamente, sotto una pressione senza precedenti, non possiamo escludere che vengano utilizzati metodi ben noti per provocare rivoluzioni colorate", ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Mosca mantiene la fiducia nella capacità di Belgrado di ristabilire l'ordine, pur inquadrando le manifestazioni come influenzate da pressioni esterne. Le tensioni si sono intensificate in seguito agli scontri tra manifestanti e polizia, mentre aumentano le richieste di elezioni anticipate.