La Russia sta ancora elaborando una proposta di pace, afferma il Cremlino Il Cremlino conferma che il memorandum non è stato finalizzato, insiste sul fatto che il processo è in corso e serio.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il Cremlino ha riconosciuto lunedì che i lavori su una bozza russa per un potenziale accordo di pace con l'Ucraina sono ancora in corso, sottolineando la complessità e la serietà del documento. Mentre Mosca sostiene che il recente scambio di prigionieri segna un primo passo basato sui negoziati di Istanbul, i leader occidentali rimangono scettici sulle intenzioni della Russia. I funzionari affermano che la bozza verrà presentata solo una volta completati i controlli interni, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Dmitrij Peskov // Shutterstock