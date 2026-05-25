La Russia sta esaurendo le sue riserve d'oro man mano che la guerra diventa sempre più costosa

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Spesso si specula sullo stato dell'economia russa dopo la guerra contro l'Ucraina e sulle sanzioni imposte dall'Occidente. Sebbene le stime su quanto grave sia la situazione variano ampiamente, ci sono ancora segnali che le cose non sembrano andare del tutto lisce.

Ciò include il fatto che la banca centrale russa sta attualmente vendendo grandi quantità delle sue riserve d'oro. Il prezzo dell'oro è oggi alto e, negli ultimi quattro mesi, la Russia ha venduto 28 tonnellate di questo metallo prezioso, segnando il più grande calo dal 2002. I fondi sarebbero stati utilizzati per colmare i vuoti di bilancio piuttosto che per investimenti.

Gli analisti ora ritengono che le vendite d'oro indichino che la Russia stia esaurendo le opzioni per finanziare il paese e la guerra, e che le riserve d'oro siano una sorta di ultima risorsa.