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Ieri, martedì, si sono verificati due attacchi con autobomba nella capitale russa, Mosca: uno che è esploso stamattina a est della capitale russa e un altro identificato dai servizi di sicurezza nel sud-ovest di Mosca, secondo quanto riportato da Reuters. Una vittima, un conducente, è stata segnalata nell'esplosione nell'area orientale. Il secondo veicolo fu identificato prima di detonare, salvando la vita al suo potenziale obiettivo, un ricercatore scientifico.

Oggi, mercoledì, i servizi di sicurezza del Comitato Statale d'Inchiesta russo hanno arrestato due cittadini russi minorenni come complici nell'installazione degli esplosivi. Secondo l'indagine rivelata dal Cremlino, individui non identificati hanno detto a una ragazza adolescente di raccogliere la bomba, che l'ha consegnata a un ragazzo adolescente, che l'ha inserita in auto insieme a un localizzatore GPS.

Sebbene il Cremlino abbia incaricato i suoi servizi speciali di indagare sul caso e tutto rimanga sotto la massima segretezza, dal 2022 i servizi segreti ucraini hanno compiuto con successo diversi assassinii mirati contro alti funzionari militari e governativi russi utilizzando tattiche simili.