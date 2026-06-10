La Russia sta indagando su un'esplosione di un'autobomba a Mosca e sulla preparazione di un secondo veicolo
Due adolescenti sono stati arrestati con l'accusa di aver piazzato gli esplosivi, ma si ritiene che ci sia un altro cervello dietro gli attacchi.
Ieri, martedì, si sono verificati due attacchi con autobomba nella capitale russa, Mosca: uno che è esploso stamattina a est della capitale russa e un altro identificato dai servizi di sicurezza nel sud-ovest di Mosca, secondo quanto riportato da Reuters. Una vittima, un conducente, è stata segnalata nell'esplosione nell'area orientale. Il secondo veicolo fu identificato prima di detonare, salvando la vita al suo potenziale obiettivo, un ricercatore scientifico.
Oggi, mercoledì, i servizi di sicurezza del Comitato Statale d'Inchiesta russo hanno arrestato due cittadini russi minorenni come complici nell'installazione degli esplosivi. Secondo l'indagine rivelata dal Cremlino, individui non identificati hanno detto a una ragazza adolescente di raccogliere la bomba, che l'ha consegnata a un ragazzo adolescente, che l'ha inserita in auto insieme a un localizzatore GPS.
Sebbene il Cremlino abbia incaricato i suoi servizi speciali di indagare sul caso e tutto rimanga sotto la massima segretezza, dal 2022 i servizi segreti ucraini hanno compiuto con successo diversi assassinii mirati contro alti funzionari militari e governativi russi utilizzando tattiche simili.