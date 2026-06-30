La Russia sta intensificando i suoi sforzi per sfondare la fascia di roccaforti ucraine che detiene la regione di Donetsk

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Con l'aumento delle temperature, gli assalti terrestri si stanno intensificando nella regione ucraina di Donetsk, dove l'80% del territorio è attualmente sotto controllo russo. La Russia ha già dichiarato in diverse occasioni che non si fermerà finché il 100% del territorio di questa regione altamente industrializzata non sarà sotto il suo completo controllo. Mentre il resto della linea del fronte si è praticamente fermato a causa delle incursioni ucraine di droni, Putin ha concentrato tutti i suoi sforzi sull'accerchiare la roccaforte di Kostiantynivka, il perno da cui mantenere la 'cintura di fortezze' per difendere l'area.

Secondo i rapporti di Reuters, i combattimenti hanno iniziato a diffondersi nella città stessa, guidati da piccole unità di soldati russi infiltrati, con combattimenti corpo a corpo che si svolgono nelle strade. La conquista di Kostiantynivka avrebbe fornito alle forze russe una testa di ponte da cui avanzare verso nord lungo la cintura, che ora costituisce l'asse centrale della loro campagna. Sebbene gli analisti avvertano già che questa campagna sarà lunga, costosa e sanguinosa per la parte russa, Putin insiste che la Russia deve controllare l'intera Donetsk prima di sedersi al tavolo dei negoziati e porre fine alla guerra.

A più di quattro anni dall'inizio della guerra, l'Ucraina controlla ancora un quinto di Donetsk, ma la risposta agli attacchi russi sta dirottando troppe risorse verso la difesa della capitale, Kiev. Allo stesso tempo, anche la Russia soffre di carenza di risorse, e le autorità russe basate sulla penisola occupata del Mar Nero hanno dichiarato lo stato di emergenza per affrontare i problemi economici e hanno sospeso tutte le vendite di carburante a privati e imprese.