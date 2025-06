La Russia tempera le aspettative sulle relazioni con gli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie su Russia e Stati Uniti . Il Cremlino ha riconosciuto mercoledì che il ripristino delle relazioni con gli Stati Uniti sarà un processo lento. "La ripresa delle relazioni russo-americane è ancora molto lontana".



"Beh, diciamo che ci sono molti blocchi nelle relazioni bilaterali. Certo, non si può sperare in risultati rapidi, ma questo è esattamente il tipo di lavoro complesso passo dopo passo che è iniziato e continuerà", ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Mentre entrambe le nazioni hanno ripreso i contatti diplomatici da quando la nuova amministrazione statunitense è entrata in carica, Mosca afferma che le tensioni di lunga data rimangono e i progressi non saranno immediati. I funzionari russi indicano la resistenza interna degli Stati Uniti come un grave ostacolo nei colloqui.