La Russia vieta la vetrina indipendente Itch.io

Essere in grado di giocare ai giochi che vogliamo è un dato di fatto per la maggior parte delle persone, ma non ovunque. Prendiamo la Russia, per esempio. La libertà è stata costantemente smantellata per molto tempo, e questo si è ulteriormente intensificato da quando è iniziata la guerra in Ucraina.

E ora Resetera riporta che Roskomnadzor (l'agenzia russa per la sorveglianza e la censura dei media) è tornata a farlo. Questa volta l'obiettivo è un'intera piattaforma di gioco, ovvero Itch.io, un servizio popolare per gli indie che avvantaggia sia gli sviluppatori che i giocatori.

Secondo gli utenti russi di Reddit, la piattaforma non è più accessibile, ma non è stata fornita alcuna spiegazione sul perché. Si ipotizza che ciò possa essere dovuto al fatto che in alcuni giochi del servizio non piacciono contenuti che non piacciono a Roskomnadzor, in particolare i contenuti relativi a LGBTQ e Ucraina.

Probabilmente non dovremmo aspettarci di ricevere una dichiarazione ufficiale, ma il servizio è ancora accessibile in Russia per coloro che dispongono di una soluzione VPN. Resta da vedere se altri servizi di gioco scompariranno dal paese in futuro.