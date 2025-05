La saga continua: lMarathon 'ex sviluppatore afferma che "la leadership di Bungie deve essere sventrata"

HQ

Le speranze di successo di Marathon sembrano ogni giorno più improbabili. Quello che era iniziato come un ambizioso e atteso reboot di una delle più vecchie IP di Bungie da allora è diventato oggetto di polemiche quasi quotidiane. Se non si tratta di utilizzare opere d'arte rubate, si tratta di segnalazioni di un luogo di lavoro molto tossico e di cattive condizioni di lavoro, qualcosa su cui ancora più ex sviluppatori hanno ora commentato.

In un post su Bluesky che è stato ripreso da The Game Post, un ex dipendente di Bungie noto come "Spirited" ha dichiarato di "provare compassione per coloro che sono ancora nello studio", perché "lavorare con la leadership dell'ingegneria / Marathon è stato estremamente tossico e umiliante". Hanno concluso dicendo che "la leadership di Bungie deve essere completamente sventrata".

Questo avviene anche mentre l'ex community manager di Bungie, Liana Ruppert, ha commentato su X un rapporto che ha ripreso la dichiarazione di Spirited, con Ruppert che ha aggiunto che "Ci sono molti di noi che parlano, nessuno che lavora o ha lavorato per parlare contro una grande azienda a meno che non ci sia una buona ragione per farlo".

Ruppert continua: "Potete arrabbiarvi con me quanto volete e dire che sono poco professionale, ma vi state prendendo in giro se pensate che io sia l'unico a parlare. Non mi sono mai schierato pubblicamente contro un'azienda per cui ho lavorato in 22 anni di lavoro nel settore dei videogiochi. Forse, solo forse, c'è una ragione per questo".

Il lancio è attualmente previsto per il 23 settembre, ma con le continue polemiche e le impressioni mediocri di coloro che hanno giocato al gioco, c'è da chiedersi se quella data rimarrà.Marathon