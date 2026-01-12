La saga di Call of Duty scende a un numero record di giocatori su Steam

HQ

Call of Duty rimane il principale sparatutto nel mondo dei videogiochi e, anche se è molto improbabile che questo cambierà, il gigante degli FPS di Activision ha subito colpo dopo colpo da parte dei concorrenti ultimamente. Il trionfale ritorno di Battlefield e la presa degli ARC Raiders nel settore dell'estrazione significano che, almeno su PC, i giocatori trovano pochissimo tempo per Call of Duty.

Come ha notato GamingBolt, i dati su Steam per Call of Duty sono diminuiti significativamente nel nuovo anno. Call of Duty - il titolo che comprende Black Ops 7, Black Ops 6, Warzone e i remake di Modern Warfare - ha avuto un minimo di 52.000 giocatori nelle ultime 24 ore tramite SteamDB. Non è affatto una cifra disastrosa, ma se guardi anche i numeri di Battlefield 6 è chiaro che i giocatori PC stanno apprezzando altri franchise in questo momento.

Call of Duty probabilmente non ha nulla di cui preoccuparsi, anche se i giocatori PC stanno cambiando nave, come possiamo immaginare che le miniature per console siano ancora solide, e il gioco rimane un grande successo in tutto il mondo. Tuttavia, potrebbe essere facile ignorare questi problemi per ora, ma se Call of Duty continuerà la sua traiettoria discendente, potrebbe restare solo un certo tempo prima che i numeri calino ulteriormente.