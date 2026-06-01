La salsa piccante potrebbe essere l'ultimo prodotto ad affrontare carenze, avvertono i produttori

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Il cibo insipido potrebbe presto entrare nel menù, poiché i produttori di salse piccanti caraibiche avvertono di carenze dovute al clima estremo. Il cambiamento climatico potrebbe aver superato il limite per chi apprezza un po' di spezia in più nel cibo o vuole preparare piatti caraibici con un sapore più tradizionale.

Secondo la BBC, manca il peperoncino Scotch bonnet o peperoncini gialli giamaicani, un piccolo frutto giallo che conferisce alla salsa piccante caraibica il suo tocco distintivo. Questo è stato causato da condizioni meteorologiche estreme nella regione dove si coltivano i peperoni, che hanno portato a prezzi più alti, soprattutto per chi in tutto il mondo desidera un po' di spezie caraibiche nella propria vita.

Associated Manufacturers, che produce le popolari salse e condimenti Walkerswood, afferma che è stato limitato da quando l'uragano Melissa dello scorso ottobre ha causato enormi danni all'agricoltura del paese. Non aiuta il fatto che il peperoncino giallo giamaicano sia un frutto difficile da coltivare, e il suo sapore può cambiare se esposto a troppa acqua piovana.

Il governo giamaicano sta aiutando a rimettere in piedi gli agricoltori, ma finché il cambiamento climatico produrrà condizioni meteorologiche estreme, i Caraibi sono destinati a essere duramente colpiti, e potremmo presto aspettarci un prezzo più alto per le nostre salse piccanti.