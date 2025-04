La saturazione dei videogiochi e le ragioni che ne sono alla base

HQ

Non è un segreto che l'industria stia attraversando un periodo difficile. La mancanza di nuove idee e gli scarsi finanziamenti per alcuni studi significano che stiamo avendo sempre più problemi a goderci ciò che amiamo così tanto. La saturazione di alcuni generi è un sintomo che gli studios non vogliono scommettere su idee non convenzionali per paura di perdere quell'investimento. Questo è stato l'argomento di Rami Ismail, ambasciatore e consulente indipendente, mentre prendeva il microfono di Gamereactor al DevGAMM di Danzica per parlare delle sue paure per il futuro.

Nelle sue osservazioni, Rami dice che c'è una certa saturazione, ma indica quello che vede come un problema più grande. "Penso che fondamentalmente il problema principale sia proprio il modello di creazione di giochi, anche i giochi indie, o almeno quello che generalmente chiamiamo giochi indie nella sfera commerciale, giusto? (...) I costi sono appena aumentati, ed è a causa degli editori in una certa misura, perché possono permettersi un budget di $ 300.000 con un budget di marketing di $ 200.000".

Abbiamo un'industria molto costosa, in cui i prezzi salgono sempre di più, in tutte le aree della pubblicazione del prodotto. Da questa situazione derivano giochi più piccoli con una grafica più scadente e una produzione più veloce. "Spero che lo vedremo anche in AAA, un po' come progetti più piccoli e sostenibili.

Ma per ora, l'economia dei giochi, non ha senso. Non sono sostenibili. Non possono crescere. Gli studi e gli editori AAA stanno cercando di ridurre le loro dimensioni e la loro scala, e passare ad AA, allora la saturazione sarà ancora più grande".

Rami evidenzia anche il motivo della perdita di creatività in alcuni studi. Molti sviluppatori avevano il controllo creativo dei loro progetti, ma si sono ritrovati con una crescita così gigantesca che sono stati costretti a ridimensionarsi. "Sono diventati dipendenti da finanziamenti esterni, che tolgono quella libertà creativa. Poiché tutto è costoso, tutto deve essere sicuro e, poiché tutto è sicuro, nulla recupera il suo reddito. È un ciclo davvero frustrante.

Se vuoi approfondire la situazione attuale del settore, puoi guardare l'intervista completa con i sottotitoli qui sotto.