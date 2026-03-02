La saturazione di gol su calcio piazzato toglie gioia al calcio, dice il tecnico del Liverpool Arne Slot

HQ

L'uso esteso di calci piazzati nel calcio delude l'allenatore del Liverpool Arne Slot, che ne è stato chiesto in conferenza stampa prima del duello di Premier League contro i Wolves martedì, come parte di un turno infrasettimanale di Premier League prima degli ottavi di finale di FA Cup nel fine settimana.

Il Liverpool ha segnato tre gol su calcio d'angolo nella vittoria per 5-2 contro il West Ham sabato scorso, e il Chelsea dell'Arsenal 2-1 domenica ha segnato tutti e tre i gol su calcio d'angolo. L'Arsenal si è specializzato in questo tipo di gol, avendo segnato 16 gol finora in questa stagione da calci d'angolo, pari a pari merito del record per una squadra in una singola stagione, con nove partite ancora da disputare.

Per Slot, questo aveva tolto "la gioia" di guardare il football. "Mi piace? Il mio cuore calcistico non lo apprezza. Se mi chiedi del calcio, penso alla squadra del Barcellona di 10, 15 anni fa. Ogni domenica sera speravi che suonassero. Ora, la maggior parte delle partite che vedo in Premier League non sono per me una gioia da guardare, ma sono sempre interessanti perché è così competitivo", ha detto l'allenatore del Liverpool (tramite BBC Sport).

Slot dice che altre leghe non danno molta importanza ai calci piazzati: "Se guardo una partita di Eredivisie, cosa che faccio ancora, vedo gol annullati e falli sui portieri e penso 'wow, che differenza enorme'. Qui, puoi quasi colpire un portiere in faccia e l'arbitro dice ancora 'vai pure'."

Secondo Opta, il 27,5% dei gol non penali in Premier League finora in questa stagione è arrivato da calci piazzati, il secondo tasso più alto dalla stagione 2009/10.

Tuttavia, a Slot piace ancora che la Premier League sia competitiva e che tutti possano vincere contro chiunque. Sei un fan dei calci piazzati, dei gol su calci d'angolo e dei calci di punizione sul calcio?