La Saudi Pro League confuta Cristiano Ronaldo mentre il quarantunenne continua il suo gol

Il giocatore dell'Al Nassr Cristiano Ronaldo continua lo sciopero nella Saudi Pro League, rifiutandosi di giocare due partite e ora protestando non contro il club, ma contro i proprietari del club, il Fondo Pubblico per gli Investimenti dell'Arabia Saudita, dopo aver ritenuto che la sua squadra stia ricevendo meno investimenti rispetto ad altre squadre saudite anch'esse di proprietà del PIF. Al Hilal, Al Ahli e Al Ittihad.

Ronaldo, che non ha ancora vinto il campionato né un trofeo importante da quando è entrato nel calcio saudita nel 2022, pensa che Al Hilal riceva un trattamento preferenziale, come hanno recentemente rafforzato con il suo ex compagno di squadra al Real Madrid Karim Benzema, che ha segnato una tripletta nella sua partita d'esordio giovedì.

Ronaldo, che è il calciatore meglio pagato al mondo, non ha fatto parte della rosa per la vittoria per 1-0 contro l'Al-Riyadh lunedì scorso e non parteciperà alla partita di questo pomeriggio contro l'Al-Ittihad.

La Saudi Pro League respinge le proteste di Ronaldo

Nonostante abbia ricevuto un nuovo prolungamento del contratto fino al 2027, il portoghese, che ieri 5 febbraio ha compiuto 41 anni, è insoddisfatto della Saudi Pro League. Nel frattempo, la SPL ha rilasciato una dichiarazione affermando che "nessun individuo - per quanto significativo - prende decisioni al di fuori del proprio club".

"La Saudi Pro League è strutturata attorno a un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente secondo le stesse regole. I club hanno i propri consigli di amministrazione, i propri dirigenti e la propria leadership calcistica. Le decisioni su reclutamento, spesa e strategia spettano a questi club, all'interno di un quadro finanziario progettato per garantire sostenibilità ed equilibrio competitivo.

Le recenti attività di trasferimento dimostrano chiaramente questa indipendenza. Un club si è rafforzato in un modo particolare. Un altro ha scelto un approccio diverso. Quelle erano decisioni del club, prese entro parametri finanziari approvati."

La squadra di Ronaldo, l'Al-Nassr, è terza nella Saudi Pro League con 46 punti e una partita in meno, dietro ad Al-Ahli (47 punti) e Al-Hilal (50 punti).

"La competitività della lega parla da sé. Con solo pochi punti di distanza tra i primi quattro, la corsa al titolo è molto viva. Questo livello di equilibrio riflette un sistema che funziona come previsto", ha aggiunto la Saudi Pro League in un comunicato.

