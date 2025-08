La scena eliminata del Velociraptor da Jurassic World: Rebirth è stata rivelata

HQ

Jurassic World: Rebirth introdusse una nuova specie di dinosauri mutati, chiamata Mutadon, un ibrido tra Velociraptor e Pteranodon che funzionava essenzialmente allo stesso modo di un rapace nei vecchi film. I vecchi Velociraptor sono apparsi solo brevemente nel bel mezzo del film... essere divorata da questa nuova specie mutata.

Tuttavia, originariamente avrebbero dovuto apparire un po' più a lungo nel terzo atto del film. In una scena eliminata, rivelata nella versione casalinga del film, rilasciata oggi, 5 agosto sulle piattaforme digitali, un branco di Velociraptor insegue i sopravvissuti umani... ma poi fuggono, sapendo che un predatore molto più grande sta arrivando nella direzione opposta.

L'utente JWScreenshots ha caricato la scena. È una scena breve e non danno la caccia a nessuno (è ancora l'unico film del franchise in cui i rapaci non uccidono nessuno), ma ha offerto una bella occhiata agli animali preferiti dai fan e crea un po' di tensione prima del D-Rex.

Ti sono piaciuti i Mutadon in Jurassic World: Rebirth ? Preferisci i classici Velociraptor?