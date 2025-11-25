La sceneggiatura del film di James Bond di Roald Dahl è ora esposta

HQ

Lo conosci soprattutto come l'uomo che ha scritto diversi libri per bambini come Charlie and the Chocolate Factory, The Twits, Esio Trot e altri, ma è stato anche sceneggiatore di un film James Bond. Sì, Roald Dahl non era solo un eccellente scrittore di libri per bambini, ha anche creato la sceneggiatura per You Only Live Twice, l'epopea 007 che vedeva Sean Connery nel ruolo principale.

Questa coppia piuttosto insolita viene immortalata sotto forma di un'esposizione dedicata a The Roald Dahl Museum and Story Centre nel Buckinghamshire, Regno Unito, con la sceneggiatura originale disponibile per vedere di persona.

Come confermato in un post sul blog, ci viene fornito un po' di contesto sulla sceneggiatura, che aggiunge: "Dahl ha impiegato solo 8 settimane per scrivere la prima bozza della sceneggiatura di You Only Live Twice, ma la sceneggiatura ha continuato a evolversi anche mentre le telecamere si accendevano. Sul set, lavorò a stretto contatto con il regista Lewis Gilbert, che Dahl definì "l'unico regista eccellente e adorabile con cui abbia mai lavorato."

Dahl era in realtà l'uomo perfetto per scrivere un film di spionaggio, poiché durante la Seconda Guerra Mondiale, come il creatore di Bond Ian Fleming, servì nell'intelligence britannica. Non conosciamo dettagli a riguardo, ma probabilmente è per questo che era anche l'uomo perfetto per il compito di realizzare una sceneggiatura cinematografica completamente diversa dal romanzo originale.

Come spiegato: "Dahl mantenne la location dell'Asia orientale e una manciata di nomi e ambientazioni, ma il resto della trama si divergeva notevolmente. Il risultato fu un film infonduto unicamente dell'immaginazione di Dahl – avventuroso, birichino e inequivocabilmente suo."

Puoi andare al museo fino al 1° febbraio per vedere il copione in esposizione.

