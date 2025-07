La schermitrice francese Ysaora Thibus è stata assolta dall'accusa di doping dopo aver baciato il suo partner Ysaora Thibus è una delle schermitrici più famose di Francia e ha vinto l'argento a Tokyo 2020.

HQ Una schermitrice francese, Ysaora Thibus, è stata accusata di doping, risultando positiva all'ostarina, una sostanza anabolizzante che può favorire la crescita muscolare e ossea, nel gennaio 2024. La Federazione Internazionale di Scherma la scagionò e le fu permesso di partecipare alle Olimpiadi di Parigi, classificandosi quinta nel fioretto indivisivo. Ma la WADA, l'Agenzia mondiale antidoping, non ha accettato la sua spiegazione, secondo cui era stata contaminata baciando il suo partner per un periodo di nove giorni, e ha chiesto una squalifica di quattro anni. Ma Thibus è stata nuovamente scagionata, questa volta dal Tribunale Arbitrale dello Sport, ponendo fine alla sua lotta per dimostrare la sua innovenza. Il CAS ha accettato la spiegazione: mentre baciava il suo partner di allora, lo schermidore americano Race Imboden, era stata contaminata da un prodotto che lui usava, che conteneva ostarina, per nove giorni con un effetto cumulativo. "È scientificamente stabilito che l'assunzione di una dose di ostarina simile a quella ingerita dall'allora partner della signora Thibus avrebbe lasciato quantità sufficienti di ostarina nella saliva per contaminare una persona attraverso il bacio", ha detto la corte (via ABC). Il caso ha delle somiglianze con il "bacio della cocaina", quando il tennista Richard Gasquet è stato scagionato dal CAS dopo essere risultato positivo alla cocaina, una contaminazione avvenuta dopo aver baciato una donna che aveva assunto cocaina. Ysaora Thibus, 33 anni, ha vinto l'argento per la Francia nel fioretto femminile a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l'oro nel fioretto femminile individuale ai Campionati del Mondo 2022. Nel 2021 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine Nazionale al Merito. ShutterStock