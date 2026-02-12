La sciatrice americana Lindsey Vonn si sottopone al terzo intervento chirurgico alla gamba

HQ

Lindsey Vonn ha pubblicato un nuovo messaggio su Instagram quattro giorni dopo la sua caduta ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, dove si è fratturata la tibia. Lo sciatore americano di 41 anni ha subito ora tre interventi chirurgici, e sono stati riusciti.

"Il successo di oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e, anche se è tranquillo, so che andrà tutto bene", ha scritto. "Sono grata a tutto l'incredibile personale medico, agli amici, alla famiglia che sono stati al mio fianco e alla bellissima ondata di amore e sostegno da parte di persone in tutto il mondo.

Inoltre, un enorme complimento ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team USA che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare."

Vonn ha dichiarato in un post precedente che le sue precedenti lesioni, incluso uno strappo al legamento crociato anteriore nove giorni prima dell'evento ai Giochi, non avevano nulla a che fare con la caduta, e ha voluto che la sua storia fosse usata come esempio per ispirare le persone a non smettere mai di inseguire i propri sogni.

La sua decisione di partecipare alla gara in discesa è stata vista da alcuni come irresponsabile, poiché rischiava un infortunio ancora più grave se avesse sciato con il ginocchio. Cosa ne pensi?