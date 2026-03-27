La sconfitta del Brasile contro la Francia in amichevole dimostra il divario di qualità tra le due squadre, riportano giornalisti brasiliani

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Il Brasile ha perso 2-1 contro la Francia in un'amichevole giovedì, nonostante avesse giocato contro dieci giocatori per quasi 40 minuti, quando Upamecano ha visto il cartellino rosso. Kylian Mbappé e Hugo Ekitike hanno garantito la vittoria, mentre Gleison Bremer ha tentato una rimonta per il Brasile che non è mai avvenuta nonostante la superiorità numerica. È stata solo un'amichevole, ma il risultato è stato un secchio d'acqua fredda per il Brasile, sopraffatto dalla Francia, e ha dimostrato che il Brasile sotto Ancelotti è ancora lontano dal livello che avrebbe dovuto giocare.

I giornalisti brasiliani hanno detto che la partita ha mostrato differenze tra le due squadre. Alexandre Alliatti, editorialista di Globo Esporte (tramite RMC Sport), ha detto che non solo la Francia ha una squadra di giocatori superiore, ma "opera con molta più precisione della squadra brasiliana, come dimostra la spontaneità offensiva della squadra europea. A volte, durante gli scambi di passaggio, gli avversari sembravano capaci di giocare a occhi chiusi".

Ha aggiunto che forse nessuno dei difensori schierati giovedì sarà titolare ai Mondiali, e un altro editorialista del quotidiano brasiliano concorda: "Il divario di qualità tra Francia e Brasile era già un segreto di pulcinella prima della partita", e la "rivelazione preoccupava la squadra brasiliana, che non è riuscita a dominare davvero gli avversari".