La sconfitta del PSG contro il Lione significa che la corsa al titolo di Ligue 1 con il Lens è ancora aperta

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Il Paris Saint-Germain rimane favorito per il titolo di Ligue 1, titolo che ha vinto 11 volte nelle ultime 13 edizioni, ma non è stato un gioco di discesa per la squadra guidata da Luis Enrique, e i problemi continuano dopo la sconfitta casalinga dal Lione domenica scorsa, 2-1, con gol di Endrick e Moreira nei primi 18 minuti. La sconfitta significa che il PSG guida la lega con 63 punti, solo uno in più del Lens (62 punti), con quattro giornate ancora da fare.

Un caso simile alla Premier League con Arsenal e Manchester City? Beh, in questo caso il PSG ha un vantaggio maggiore, avendo una partita in meno, una partita posticipata in casa contro il Nantes (penultima in classifica) che si giocherà mercoledì 22 aprile.

Se il PSG vince quella partita, il vantaggio diventerà di quattro punti, anche se non può permettersi un altro calo come quello di ieri, soprattutto perché c'è ancora una partita diretta tra Lens e PSG (giocata allo stadio del Lens), posticipata - in modo molto controverso - dalla 29ª giornata, prevista per il 13 maggio, solo quattro giorni prima della giornata finale unificata del 17 maggio.

Se il PSG non vince mercoledì, il Lens avrebbe la possibilità di vincere il campionato e di fare un grande sorpasso se vincesse tutte le partite rimanenti. Il PSG (che potrebbe perdere Vitinha per infortunio nei prossimi giorni) ha la pressione aggiuntiva di giocare le semifinali di Champions League contro il Bayern Monaco nelle prossime due settimane, mentre il RC Lens giocherà le semifinali di Coppa di Francia contro il Tolosa martedì 21 aprile (una competizione in cui il PSG era già stato eliminato).