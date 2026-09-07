La sconfitta di Stefanos Tsitsipas pone anche fine alla striscia più lunga nel tennis, di 151 anni

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Quando Ben Shelton sconfisse Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale degli US Open, preparando un duello con Carlos Alcaraz, pose involontariamente fine alla più antica striscia ininterrotta del tennis maschile. Negli ultimi 151 anni, da quando si tenne il primo Slam maschile a Wimbledon nel 1877, c'era sempre stato un giocatore che usava il rovescio a una mano, uno dei colpi più tradizionali del tennis, in semifinale di almeno uno dei quattro Tornei del Grande Slam all'anno.

Tuttavia, il 2026 è stato il primo anno in 151 anni, dopo 524 Tornei del Grande Slam, in cui nessun uomo che usa il rovescio a una mano è arrivato in semifinale: non ce n'è stato nessuno agli Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon, e ora che siamo ai quarti di finale degli US Open, nessuno degli otto giocatori rimasti a Flushing Meadows usa questo colpo elegante ma fuori moda.

In effetti, Tsitsipas ha persino scherzato, nel suo turno precedente, dicendo che "voleva iniziare un movimento, #KeepOneHanderAlive o qualcosa del genere", e ha spiegato che sta facendo da mentore a un giovane giocatore in Giappone per incoraggiarlo a continuare a usare quel colpo.

Solo Musetti ha tenuto in vita il cannone a mano singola l'anno scorso, ma nessuna fortuna quest'anno...

Un mese fa, l'autore di tennis Bastien Fachan ha condiviso la lista dei giocatori che ancora usano il rovescio a una mano nel tennis, con solo Lorenzo Musetti, Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas, Daniel Altmaier, Giovanni Mpteshi Perricard e Aleksandar Kovacevic nella top 100.

Gli esperti di tennis hanno persino contato quante volte un giocatore che usa o usa questo colpo ha raggiunto le semifinali di un Grande Slam. Agli US Open, nessun uomo lo ha fatto dall'edizione 2020 (Dominic Thiem, che ha sconfitto Zverev quell'anno).

Lo scorso anno, solo Musetti, che aveva raggiunto le semifinali del Roland Garros 2025, ha mantenuto viva la striscia che ora è ufficialmente finita... grazie a Shelton, che aveva sconfitto Tsitsipas e che aveva anche sconfitto Shapovalov nella serie precedente.