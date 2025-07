La Scozia chiede un vertice nazionale sui gabbiani per paura della morte

HQ

Le ultime notizie sulla Scozia. Il partito conservatore scozzese sta cercando di prendere posizione contro il crescente aumento di aggressori aerei che affliggono il paese. In un recente dibattito, l'ex leader dei Tory Douglas Ross ha parlato e ha detto che bisogna fare qualcosa per il numero di gabbiani violenti che abitano il paese.

Secondo Sky News, Ross si è spinto fino ad affermare che i gabbiani sono diventati un "fastidio" e che rappresentano un "problema crescente" per il paese, che è stato solo esacerbato da un'altra rappresentante conservatrice, Rachael Hamilton, che ha spiegato che i gabbiani stanno lasciando gli scozzesi "spaventati, attaccati e traumatizzati".

Il partito conservatore sta cercando di tenere un Seagull Summit per determinare adeguatamente una soluzione per i suoi aggressori aviari, qualcosa che il ministro dell'agricoltura Jim Fairlie ha promesso che accadrà nel nord della Scozia, anche se i conservatori sperano che diventi un evento in tutta la Scozia.