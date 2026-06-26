La Scozia confermata eliminata dai Mondiali dopo che il Senegal ha battuto l'Iraq 5-0

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La pesante sconfitta per 5-0 del Senegal contro l'Iraq, con una doppietta di Pape Gueye del Villarreal e i gol del Sunderland, Habib Diarra, Ismaila Sarr del Crystal Palace e Iliman Ndiaye dell'Everton, (quasi) confermato il Senegal come una delle migliori terze classificate (terza nel Gruppo I, con la Francia in vantaggio dopo aver vinto 4-1 contro la Norvegia grazie alla tripletta di Dembélé) ha avuto un effetto catena: La Scozia ha ormai perso ogni possibilità di qualificarsi come una delle otto migliori terze squadre.

La Scozia ha vinto solo una partita, contro Haiti, e ha perso le altre due, chiudendo con 3 punti e -3 di differenza reti, quindi aveva pochissime possibilità di qualificarsi come una delle otto migliori terze classificate (su 12 gruppi). La sconfitta dell'Iraq contro il Senegal è stata una di queste, che includeva anche la sconfitta della Spagna contro l'Uruguay, l'Egitto contro l'Iran, e altre altre sconfitte, come il Ghana che batte la Croazia di tre gol o l'Austria che batte l'Algeria di due gol.

Alla fine, i primi requisiti non sono stati soddisfatti, ed è ora certo al 100% che la Scozia sia una delle squadre eliminate dalla Coppa del Mondo.

Il Senegal, ora con tre punti e +2 differenza reti, ha ottime possibilità di entrare tra le otto migliori terze squadre, ma questo sarà confermato solo quando le altre squadre giocheranno le partite di venerdì e sabato.