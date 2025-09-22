La seconda avventura di Link in Zelda è arrivata su Nintendo Music

HQ

Una nuova settimana significa nuova musica per il servizio Switch Online Nintendo Music, e questa settimana non fa eccezione. Nintendo sta ora aggiungendo uno dei suoi giochi Zelda più classici, ovvero la seconda avventura di Link: Zelda II: The Adventure of Link per NES del 1987.

Era estremamente innovativo per l'epoca, con una prima versione di un overworld e un vero e proprio sistema di livelli (qualcosa che da allora è mancato nella serie di Zelda), ed era in realtà più un classico gioco di ruolo giapponese. Per rendere le cose ancora migliori, Nintendo sta anche rilasciando la versione Famicom Disk System, che non è mai stata lanciata in Occidente. In totale, ogni colonna sonora dura circa 16 minuti.