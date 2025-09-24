La seconda patch importante per Hollow Knight: Silksong è qui!

HQ

Oggi segna 20 giorni da quando Silksong è stato rilasciato su tutte le piattaforme, oltre ad essere disponibile dal primo giorno su Game Pass. Da allora, il Team Cherry ha celebrato l'enorme successo del suo sequel, ma non ha aspettato nei suoi uffici australiani a contare gli appunti. In effetti, hanno lavorato duramente sul gioco, modificando i bug e bilanciando la difficoltà di alcune fasi iniziali del gameplay, anche se oggi stanno toccando solo il primo.

La seconda patch principale per Hollow Knight: Silksong è qui, e corregge diversi bug, in particolare per quanto riguarda gli strumenti che Hornet utilizza attraverso gli Stemmi. Puoi trovare le note complete della patch per Hollow Knight: Silksong Patch 2 di seguito.

Hollow Knight: Silksong Note sulla patch 2



Aggiunta l'opzione dell'effetto di dithering nelle impostazioni video avanzate (solo PC). Riduce le bande di colore, ma può attenuare leggermente l'aspetto delle risorse in primo piano. Il valore predefinito è 'Off'.



Aggiornata la descrizione dell'obiettivo Herald's Wish per chiarire che i giocatori devono sia completare il desiderio che finire il gioco.



Risolto il problema con la mosca bestiale selvaggia nei campi lontani che a volte rimaneva sotto la lava.



Risolti rari casi in cui il Guardiano del Santuario Seth usciva dai limiti durante la battaglia.



Risolto un raro caso in cui la Seconda Sentinella faceva cadere il giocatore fuori dai limiti durante la battaglia.



Aggiunto un problema per evitare che i Lugoli volino fuori dallo schermo e non tornino durante la battaglia.



Ulteriormente ridotta la possibilità che le cesoie di seta rimangano bloccate fuori dai limiti nella battaglia della Cappella del Mietitore.



Risolti vari casi in cui si moriva ai boss mentre li si uccideva, causando la riproduzione disordinata o non sincronizzata delle sequenze di morte.



Risolto il problema con il legame dello sciamano in una transizione inferiore che causava un softlock.



Aggiornate le posizioni dei bozzoli in alcune posizioni per evitare che si generino in aree inaccessibili.



Risolto il problema con la consegna del corriere Liquid Lacquer che non era accessibile in modalità Steel Soul.



Risolto il problema con alcuni NPC che non riproducevano correttamente i dialoghi dei suggerimenti maledetti in alcuni casi.



Risolto il problema con l'acchiappalastagni Reed che non poteva volare via dopo aver cantato.



Risolto il problema con le sfere di memoria di Verdania che a volte riproducevano gli effetti di raffica stratificati sul bordo dello schermo.



Risolto il problema con il contatore di interruzioni che non funzionava per alcuni strumenti multi-hitter, ad esempio Conchcutter.



Risolto il problema con il moltiplicatore del danno del filamento Volt che non si applicava a determinate abilità di seta.



Risolto il problema con i ciuffi e i fuochi fatui che prendevano di mira in modo inappropriato le ali di teschio.



Risolto il problema con le mosche che ripristinavano erroneamente i loro HP al cambio di scena completo.



Risolto il problema con Curveclaw che si rompeva sempre al primo colpo dopo essere stato deviato.



Risolto il problema con la fiala di plasmium e l'infuso delle pulci che a volte non si ripristinavano come previsto ai banchi.



Varie altre piccole modifiche e correzioni.



Tutte le correzioni verranno applicate retroattivamente, quindi i giocatori che hanno riscontrato un bug significativo che impedisce il progresso dovrebbero ora essere in grado di procedere.

Inoltre, il prossimo compito prioritario del Team Cherry è quello di rifare completamente la traduzione in cinese semplificato del gioco. Hanno messo al lavoro un team di localizzazione, ma hanno anche incoraggiato la comunità PC a fare uso, nel frattempo, di una traduzione non ufficiale fatta da un gruppo di fan di Hollow Knight, di cui hanno ricevuto buone referenze. Questo è l'ennesimo segno che il Team Chery è completamente dalla parte della comunità di modding per il loro gioco.

Hai già aggiornato Silksong e cosa ne pensi del gioco finora?