La seconda scena post-creditsThunderbolts* "proviene dal set di una produzione che potrebbe iniziare presto..."

L'interesse per Marvel sta raggiungendo il picco ancora una volta grazie all'immediatezza dei prossimi Avengers film. Questi sono anche qualcosa che viene preso in giro e pianificato nelle scene post-crediti, con Thunderbolts* che ha un riferimento che sembra alludere al prossimo grande sforzo corale. Abbiamo commentato questo nella nostra recensione del film, ed è anche qualcosa di cui il regista Jake Schreier ha condiviso un'intuizione in una recente intervista.

Parlando con Comicbook.com, Schreier ha confermato che la seconda delle due scene post-credits Thunderbolts* non è stata in realtà diretta da lui, ma che era in giro quando è stata girata, condividendo che è stata girata sul set di un film che potrebbe iniziare presto la produzione... Quindi, Avengers: Doomsday sicuramente.

In particolare, Schreier ha aggiunto: "Ero lì quando è stato girato. Posso dire che proviene dal set di una produzione che potrebbe iniziare la produzione proprio ora".

Ha anche rivelato che la scena dei titoli di coda è stata girata solo circa un mese fa, il che significa che i suoi contenuti sono molto più recenti del filmThunderbolts* vero e proprio che sarebbe stato prodotto nel 2024.

