La seconda stagione di Blue-Eyed Samurai torna sotto i riflettori al Festival di Annecy

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Dalla sua prima nel 2023, i fan da tutto il mondo—sia dell'animazione che del genere dei film samurai—hanno implorato Netflix per una seconda stagione. Poco dopo la sua conclusione, il colosso dello streaming ha confermato che ci sarebbe stata una seconda stagione, ma da allora tutto è rimasto tranquillo, fino ad ora.

Non eccitati troppo, perché non abbiamo ancora una data di uscita né un trailer per la seconda stagione di Blue-Eyed Samurai, ma abbiamo una "prova di vita" da Netflix che vedremo durante l'Annecy International Film Festival. Una presentazione approfondita su questa nuova stagione si terrà al festival e la sinossi è stata rivelata, che recita come segue:

"Nella seconda stagione, la sanguinosa missione di Mizu continua a Londra, dove affronta nuovi amici, vecchi nemici e i suoi stessi demoni. In Giappone, Akemi e Taigen navigano nel Castello di Edo sotto un pericoloso nuovo Shogun, mentre Ringo cerca un nuovo scopo."

Inoltre, ci sono stati dati due screenshot della seconda stagione, che condividiamo qui sotto. Quando pensi che Netflix annuncerà l'attesissima uscita di The Blue-Eyed Samurai Stagione 2?