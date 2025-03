La seconda stagione di Citadel è stata posticipata

HQ

L'ambizioso progetto di prestigio di Amazon Citadel ha incontrato un altro intoppo. Nonostante le riprese della seconda stagione si siano concluse nel novembre dello scorso anno, la premiere è stata posticipata alla primavera del 2026.

Secondo The Hollywood Reporter, Amazon non sarebbe soddisfatta dei filmati che hanno visto finora dalla prossima stagione. E come se non bastasse, anche le serie spin-off previste sono state messe in attesa. I due che sono stati rilasciati finora, Citadel: Diana e Citadel: Honey Bunny, hanno ottenuto buoni risultati nelle rispettive regioni.

Questo suggerisce l'ennesimo giro di disaccordi dietro le quinte? Questo era già un grosso problema durante la produzione della prima stagione – e ora il futuro dell'universoCitadel sembra più incerto che mai. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà con uno degli show televisivi più costosi mai realizzati.

Cosa ne pensi di Citadel ? Giro divertente o spazzatura totale?