La seconda stagione di Citadel non ha avuto riprese secondo Priyanka Chopra-Jonas

Un tempo c'erano grandi e straordinarie speranze e piani per l'universo Citadel su Prime Video, con la serie di spionaggio ricca d'azione che ha debuttato con una serie principale immensamente costosa e poi ha presto ricevuto altri due spin-off orientati alla regione. Tuttavia, la serie principale lasciava molto a desiderare e gli spin-off furono cancellati poco dopo il loro arrivo, lasciando molti a chiedersi se Citadel fosse morto.

La seconda stagione della serie principale è in lavorazione e apparentemente è stata girata ed è pronta. Questo è direttamente dall'attrice principale Priyanka Chopra-Jonas, che, parlando con The Playlist, ha smentito le voci di riprese e confermato che gli eventi del secondo ciclo di episodi riprendono dopo la fine della prima stagione.

"No, non credo ci siano stati grandi cambiamenti. Penso che abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato nella prima stagione. Ma ci sono state aggiunte incredibili, che vedrete in arrivo. Joe Russo ha diretto la maggior parte di questo lavoro da solo. Quindi avere la sua esperienza sul set è stato semplicemente fantastico."

Non siamo ancora sicuri di quando Citadel tornerà su Prime Video, ma considerando che la prima stagione è uscita nel 2023, sicuramente è il momento di un'altra stagione, non siete d'accordo?