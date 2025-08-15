La seconda stagione di Fallout sarà mostrata alla Gamescom Opening Night Live
Debutterà su Prime Video a dicembre.
Anche se possiamo sempre aspettarci che i videogiochi siano il discorso principale della città negli spettacoli ospitati da Geoff Keighley, a causa dell'aumento degli adattamenti nello spazio cinematografico e televisivo, vediamo spesso questi progetti apparire negli eventi dal vivo.
Per il prossimo Gamescom Opening Night Live, questo accadrà ancora una volta poiché ci viene detto di aspettarci un primo assaggio dell'imminente seconda stagione di Fallout, che arriverà per intero il Prime Video già questo dicembre.
L'annuncio arriva con un nuovo poster che vede Lucy di Ella Purnell, Maximus di Aaron Moten e Ghoul (più Dogmeat ) di Walton Goggins camminare con un cartello New Vegas dietro di loro e lo skyline della città e la torre Lucky 38 sullo sfondo.
La domanda ora è: dovremmo sperare aspettandoci che qualcuno delle starOpening Night Live partecipi di persona?