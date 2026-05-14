La seconda stagione di Marathon inizia il 2 giugno

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Preparatevi, Marathon giocatori. In meno di tre settimane, lo sparatutto estrattivo di Bungie attraverserà il suo primo reset stagionale, dove la progressione sarà effettivamente resettata, con una tabula rasa fornita a tutti i giocatori. Questo evento avverrà all'inizio di ogni nuova stagione importante del gioco, con la prima stagione post-lancio prevista per il 2 giugno.

Sì, la seconda stagione è alle porte, e sebbene Bungie non abbia ancora confermato esattamente cosa offrirà la seconda stagione del gioco, ci viene detto di approfittare del tempo che resta della stagione in corso, in cui Bungie ha aumentato il numero di eventi sulla mappa e le chiavi delle stanze cadevano a chiave, mentre la presenza UESC si è estesa in tutta Tau Ceti IV, L'Archivio Criogenico sta diventando sempre più disponibile, e anche i guadagni di esperienza tra fazioni stanno aumentando.

Per quanto riguarda ciò che sarà resettato nella Stagione 2, Bungie spiega che "questi reset includono elementi legati alla progressione del gameplay; manterrai i tuoi obiettivi, la progressione del Codex non stagionale e i cosmetici."

È stata fornita anche una lista pratica così sai esattamente cosa viene influenzato e cosa non viene influenzato dal reset della stagione:

Influenzati dal reset della stagione:



Livello Corridori



Livello classificato



Livello di fazione e potenziamenti



Crediti e altre valute (eccezioni: LUX e SEA)



Tutti gli oggetti nel tuo inventario e nella cassaforte



Acquisti sbloccati dagli Schema



Messaggi, ricompense e oggetti restituiti nella tua cassetta postale



Contratti Prioritari (Eccezione: primo contratto per ogni Fazione)



Voci stagionali che concedono equipaggiamento per il Codice per Runner Level e Ranked



Non influenzati dal reset della stagione:



Cosmetici e armi sbloccati e riscattati durante la Stagione 1



Sfide Codex, inclusi progressi parziali (eccetto i livelli Runner e Rank): Combattimento, Talenti, Bottino, Mappa, Runner, Titolo



Sblocchi fazioni: l'accesso a ogni fazione precedentemente sbloccata è mantenuto; non c'è bisogno di ripetere i contratti di collegamento



Contratti Prioritari Iniziali: Lo stato di completamento del primo contratto per ciascuna fazione viene mantenuto



Bilance LUX e SETA



Progresso del Pass Ricompense



Per quanto riguarda la Stagione 2, porterà una nuova zona chiamata Night Marsh, un nuovo proiettile di Runner, nuove armi, un modo per personalizzare le statistiche dei proiettili di Runner, una progressione più rapida delle fazioni, miglioramenti alla qualità della vita e altro ancora. Aspettatevi la rivelazione completa della seconda stagione il 25 maggio.