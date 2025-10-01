La seconda stagione di Ranma1/2 arriva questo fine settimana su Netflix e Crunchyroll

Di tutte le divisioni in cui Netflix sta investendo denaro e sforzi per espandere il suo catalogo (film, serie, eventi dal vivo, documentari, ecc.) è forse la categoria degli anime che sta portando il gigante dello streaming il maggior numero di elogi. I suoi adattamenti di videogiochi come Castlevania, Tekken, Devil May Cry e Dragon Quest sono tra i prodotti più apprezzati della piattaforma e ha anche il catalogo completo dei film dello Studio Ghibli nella maggior parte dei territori in cui opera. E poi, naturalmente, c'è la sezione su come far rivivere vecchie storie con un tocco moderno. Ed è qui che entra in gioco Ranma.

Ranma 1/2, il remake della serie originale del 1992, è uscito il 5 ottobre 2024, riportando sia lo spirito della storia originale tra Ranma e Akane che le voci dell'anime originale. La recensione di Netflix lo ha descritto come segue:

Rivivi la leggendaria commedia romantica di arti marziali sulla folle vita quotidiana di Ranma, il ragazzo che si trasforma in una ragazza ogni volta che si bagna! Akane è una giovane donna che si è fidanzata a sua insaputa con Ranma, un ragazzo che si trasforma in una ragazza ogni volta che fa un tuffo. Akane Tendo è una giovane praticante di arti marziali che intende succedere a suo padre come capo del dojo di famiglia. Purtroppo, suo padre crede che il successore debba essere un uomo e da tempo l'ha fidanzata con Ranma Saotome, un ragazzo che da anni pratica il kung fu con il padre Genma in Cina. Tuttavia, quando Ranma e suo padre tornano in Giappone e appaiono al dojo Tendo, lo fanno sotto forma di una ragazza e di un panda... Dopo essere caduto in uno stagno maledetto in Cina, Ranma si trasforma in una ragazza ogni volta che si bagna con acqua fredda e Genma si trasforma in un panda! Nonostante siano fidanzati, Akane e Ranma non sono troppo entusiasti dell'idea di sposarsi e non sembrano essere pazzi l'uno dell'altra... O forse lo sono?

E ora, solo un anno dopo la premiere della prima stagione, Crunchyroll, Netflix e lo studio Mappa, che si occupano di questa nuova versione, rilasceranno la seconda stagione di Ranma1/2. Altri 12 episodi di follia che vedremo dal 4 ottobre su Netflix e Crunchyroll.

Hai intenzione di seguire questa nuova stagione di Ranma 1/2?