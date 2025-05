La seconda stagione di The Gentlemen ha iniziato la produzione

HQ

Non dovrebbe passare molto tempo prima che la seconda stagione di The Gentlemen arrivi su Netflix. Dopo il primo round di episodi che ha debuttato nel marzo 2024, non ci è voluto molto perché il gigante dello streaming ordinasse un lotto aggiuntivo e questa raccolta di follow-up è già in produzione.

Netflix lo ha confermato in un breve video condiviso sui suoi social media, in cui possiamo vedere il cast, che comprende Theo James, Kaya Scodelario, Vinnie Jones e persino il regista Guy Ritchie sul set, e poi letteralmente (in due modi) girare.

Non è chiaro quando dovremmo aspettarci l'arrivo della seconda stagione, ma un'ipotesi ragionevole sarebbe il 2026, a meno che la produzione non proceda senza intoppi e consenta allo show di tornare prima della fine dell'anno.