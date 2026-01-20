La Sega Saturn è capace di fare il ray-tracing

HQ

Alcuni dibattiti nel mondo dei videogiochi non muoiono mai davvero, e uno che è ancora vivo è quello su Sega Saturn. Era una console debole davvero costruita per il 2D, o una bestia per cui purtroppo era quasi impossibile fare giochi, che rendeva i titoli concorrenti più appetibili?

In un'intervista a Famitsu quasi tre anni fa, il responsabile di Sega Yukio Sugino ha detto che l'azienda stava valutando la possibilità di rilasciare un Sega Saturn Mini, ma che la situazione era complicata dal fatto che "la Sega Saturn offre prestazioni sorprendentemente elevate." Ancora un anno fa, il fondatore degli Argonauts, Jez San (noto soprattutto come programmatore di Star Fox, tra gli altri titoli) intervenne sul dibattito, dicendo che "era eccezionalmente più potente della PlayStation all'epoca", con la precisazione che fosse irragionevolmente difficile svilupparla.

Le discussioni probabilmente continueranno, ma ora uno dei principali programmatori Saturn al mondo ha pubblicato qualcosa che potrebbe essere usato come munizione nel dibattito. L'utente YouTube XL2 pubblica video straordinari da anni mostrando di cosa è capace il Saturn nelle mani giuste... Inclusa una versione sorprendentemente bella di Unreal 1998 che avrebbe battuto praticamente tutto il resto se fosse stata pubblicata all'epoca.

Dopo un periodo di assenza, è tornato sul canale con un nuovo video e questa volta dimostra che il Sega Saturn era effettivamente capace di fare il ray-tracing. Questa è una tecnologia che ha iniziato a essere usata seriamente solo in questa generazione e permette un'illuminazione più realistica "tracciando" come i raggi di luce rimbalzerebbero nella realtà su superfici, specchi, attraverso il vetro e utilizzando questa per creare ombre, riflessi ed effetti di illuminazione più autentici.

Se possa essere usato efficacemente nei giochi per console è discutibile, e lo stesso creatore afferma che "deve trovare un modo per integrarlo a una velocità ragionevole sul Saturn", ma non c'è dubbio che ci fosse molta più potenza nel disastro di Sega del 1994 di quanto si potesse pensare.