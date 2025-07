La semifinalista di Wimbledon Belinda Bencic è sorpresa dalla rapidità con cui arrivano i risultati a 15 mesi dal parto

HQ

In un torneo di Wimbledon con molte giocatrici di alto livello che hanno subito un'uscita anticipata come Coco Gauff, Naomi Osaka o Jessica Pegula, Belinda Bencic è stata una delle più grandi sorprese, raggiungendo le final four nella categoria singolare femminile, affrontando la numero 4 del mondo Iga Swiatek oggi giovedì alle 14:40 BST, 15:40 CEST.

La giocatrice svizzera, 28 anni, ha raggiunto la sua seconda semifinale del Grande Slam (dopo gli US Open 2019) meno di 15 mesi dopo aver dato alla luce sua figlia Bella nell'aprile 2024 e si è classificata al 35° posto a livello mondiale. Bencic è tornata in campo nell'ottobre 2024 e da allora ha vinto un titolo WTA 500 (ad Abu Dhabi a febbraio) e ha vinto tre top-10, tra cui Mirra Andreeva ieri.

"Mi sentivo come se fossi tornato prima del previsto, di quanto mi aspettassi per me stesso", ha detto Bencic lunedì, via WTA.com. "Sono anche sorpreso dalla rapidità con cui stanno arrivando i risultati. Penso che sia solo il risultato del lavoro che abbiamo fatto e anche della mentalità che ho ora. Sono sorpreso, ma ovviamente non ho intenzione di lamentarmene.".

Nella sua carriera finora, Bencic ha vinto 9 titoli WTA, tra cui due Masters 1.000. Ha ottenuto il miglior ranking di numero 4 del mondo nel febbraio 2020 e ha vinto la medaglia d'oro a Tokyo 2020.

