La sensazione di Roblox Lionhearts: Crusade sta arrivando Steam come nuovo titolo

Se sei un giocatore abituale di Roblox, potresti avere una certa familiarità con Lionhearts: Crusade, un'esperienza di gioco di ruolo medievale che è riuscita a raggiungere ben sei milioni di giocatori. Lo sviluppatore dietro questo progetto di successo, Credenzio Studios, sta ora cercando di portare il gioco a Steam come parte di un titolo nuovo di zecca noto semplicemente come Lionhearts.

Il gioco è descritto come uno storico simulatore feudale multiplayer ambientato nel 12° secolo durante la Terza Crociata. Consentirà ai giocatori di plasmare la storia attraverso le loro scelte e perseguire uno dei tre percorsi principali; militare, commerciale e religioso.

In totale, Lionhearts servirà 16 fazioni e 14 tipi di gilda, con oltre 60 percorsi di carriera e quattro religioni. Il gioco è stato costruito per essere storicamente autentico, ha un mondo aperto senza soluzione di continuità e condiviso, nessun evento scriptato poiché tutto è nelle mani del giocatore, sarai in grado di acquistare proprietà e mantenere quella terra come tua, e tutto mentre viaggi verso Gerusalemme nel tentativo di conquistare la città santa. Ci sarà la monetizzazione, ma si nota che questo è "etico" offrendo solo "acquisti cosmetici equi e nessuna meccanica pay-to-win o sfruttatrice".

Il Kickstarter per Lionhearts è ora attivo, con l'obiettivo di generare $ 200.000 in 30 giorni. Puoi avere un primo assaggio del progetto sviluppato da Unreal Engine 5 qui sotto.