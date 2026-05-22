La sensazione di TikTok King Chilli the Pug supera l'obiettivo GoFundMe per un intervento chirurgico che salva vite

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In una piccola notizia piacevole, il carlino preferito da tutti su TikTok è stato oggetto di titoli ultimamente. Per farla breve, King Chilli the Pug, come è conosciuto il cane, ha recentemente avuto una grave crisi epilettica che si è presto scoperta avere un impatto potenzialmente letale sull'adorabile animale. I suoi proprietari, Ollie e Helena, furono informati dai veterinari che, per salvare la vita di King Chilli, l'animale avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico che sarebbe costato fino a £125.000 in totale, portando alla creazione di una pagina GoFundMe in cui i fan venivano invitati a donare per rendere possibile l'intervento.

La pagina è stata creata solo il 13 maggio e ha già superato il suo obiettivo di £125K. Oltre 5.200 persone hanno donato alla causa e ora sembra che King Chilli potrà ricevere l'intervento e il trattamento di cui ha bisogno, un impegno che probabilmente farà sì che il piccolo cagnolino avrà bisogno di cure per il resto della sua vita.

La pagina spiega come vengono spesi i soldi, con circa £9-10.000 in trattamenti in stile chemioterapia, completati da £18-30.000 di cure continue per il resto della vita di King Chilli. Questo si aggiunge poi a farmaci, appuntamenti, recensioni, scansioni e esami, e ogni sorta di extra che continueranno a rendere la cura del King Chilli una sfida finanziaria immensa.

Uno degli ultimi aggiornamenti sulla salute di King Chilli è che il carlino ha subito il primo ciclo di chemioterapia e sta "ancora migliorando neurologicamente". Attualmente sta riaprendendo a camminare, tutto perché ha una ferita vicino alla zampa che si sta rivelando difficile da guarire a causa della posizione.

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